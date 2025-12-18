18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Brooks, LeBron'u "sosyal medya bağımlısı" olarak nitelendirdi

Phoenix Suns forveti Dillon Brooks, Los Angeles Lakers'a karşı oynanan ve son anlarda kaybedilen maçta oyundan atılmasıyla ilgili pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

18 Aralık 2025 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brooks, LeBron'u 'sosyal medya bağımlısı' olarak nitelendirdi
The Athletic'ten Doug Haller'a konuşan Brooks, "Bu benim tüm kariyerim boyunca yaşadığım bir problem. Bu tarz şeylere izin veriyorum ve sonra kendimi saha dışında buluyorum," ifadelerini kullandı.

Ancak 29 yaşındaki oyuncu, Lakers yıldızı LeBron James ile yaşadığı gerilim konusunda geri adım atmadı. Maçın son dakikasında James'e sert bir şekilde temas eden Brooks, ikinci teknik faulünü alarak oyundan ihraç edilmişti. Karşılaşmanın erken bölümlerinde her iki oyuncu da birer teknik faul almış, Brooks'un topu James'in yönüne doğru vurmasının ardından LeBron'un takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmesi gerekmişti.


James'in neden bu kadar sinirlendiği sorulduğunda Brooks, "Sanırım o bir sosyal medya bağımlısı. Sosyal medyada sürekli vakit geçiriyor, dolayısıyla benim ne söylediğimi de görüyor. Daha önce söylediğim gibi, insanların onun hakkında belli bir şekilde düşünmesini ya da hiç konuşmamasını istiyor. Ben öyle oynamayacağım. O bazen moduna giriyor, ben de buna tamamım."

Yaşananlar, iki oyuncu arasındaki süregelen rekabetin son halkası olarak değerlendirildi. Brooks, Suns ile Lakers'ın 2 Aralık'ta oynadığı ilk maçta 33 sayı atmış ve maçtan sonra LeBron için, "İnsanların ona boyun eğmesini seviyor. Ben eğmem," ifadelerini kullanmıştı.

Pazar günkü maçta Brooks, bitime 12,2 saniye kala LeBron'un üzerinden bulduğu üç sayılık basketle Phoenix'i 114-113 öne geçirmişti. Suns, bu noktaya gelmeden önce 20 sayılık farktan geri dönmüştü. Bu pozisyonda James, şut savunması sırasında Brooks'u sert bir şekilde yere düşürdü.

Brooks, bu pozisyonda faul çalınmamasına itiraz etti ve sonrasında LeBron'a yaptığı temas oyundan atılmasına neden oldu. NBA'in son iki dakikaya ilişkin raporu ise hakemlerin pozisyonda faul çalmama kararının doğru olduğunu teyit etti.

Maçın ardından konuşan LeBron James, aralarındaki gerilimi küçümseyerek şu ifadeleri kullandı:
"Ben sadece rekabet etmeyi seviyorum. O da rekabet ediyor, ben de. Birbirimizin yüzüne gireceğiz. Ama bunu sınırda tutmaya çalışıyoruz. Ben olayı fazla ileri götürmem. Bu sadece rekabet."

Karşılaşmayı 18 sayıyla tamamlayan Brooks ise gelecekte duygularını daha iyi kontrol etmesi gerektiğini kabul etti:
"Sahada olduğumda oyunun tamamı değişiyor."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
