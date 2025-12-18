Phoenix Suns forveti Dillon Brooks, Los Angeles Lakers'a karşı oynanan ve son anlarda kaybedilen maçta oyundan atılmasıyla ilgili pişmanlık duyduğunu dile getirdi.The Athletic'ten Doug Haller'a konuşan Brooks,ifadelerini kullandı.Ancak 29 yaşındaki oyuncu, Lakers yıldızı LeBron James ile yaşadığı gerilim konusunda geri adım atmadı. Maçın son dakikasında James'e sert bir şekilde temas eden Brooks, ikinci teknik faulünü alarak oyundan ihraç edilmişti. Karşılaşmanın erken bölümlerinde her iki oyuncu da birer teknik faul almış, Brooks'un topu James'in yönüne doğru vurmasının ardından LeBron'un takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmesi gerekmişti.James'in neden bu kadar sinirlendiği sorulduğunda Brooks,Yaşananlar, iki oyuncu arasındaki süregelen rekabetin son halkası olarak değerlendirildi. Brooks, Suns ile Lakers'ın 2 Aralık'ta oynadığı ilk maçta 33 sayı atmış ve maçtan sonra LeBron için, "İnsanların ona boyun eğmesini seviyor. Ben eğmem," ifadelerini kullanmıştı.Pazar günkü maçta Brooks, bitime 12,2 saniye kala LeBron'un üzerinden bulduğu üç sayılık basketle Phoenix'i 114-113 öne geçirmişti. Suns, bu noktaya gelmeden önce 20 sayılık farktan geri dönmüştü. Bu pozisyonda James, şut savunması sırasında Brooks'u sert bir şekilde yere düşürdü.Brooks, bu pozisyonda faul çalınmamasına itiraz etti ve sonrasında LeBron'a yaptığı temas oyundan atılmasına neden oldu. NBA'in son iki dakikaya ilişkin raporu ise hakemlerin pozisyonda faul çalmama kararının doğru olduğunu teyit etti.Maçın ardından konuşan LeBron James, aralarındaki gerilimi küçümseyerek şu ifadeleri kullandı:Karşılaşmayı 18 sayıyla tamamlayan Brooks ise gelecekte duygularını daha iyi kontrol etmesi gerektiğini kabul etti:."