Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, kariyerinin en tartışmalı kararlarından birini yeniden gündeme getirerek, Oklahoma City Thunder'dan ayrılıp Golden State Warriors'a katılmasının arkasındaki nedenleri anlattı.Durant, Unguarded podcast'inde yaptığı açıklamalarda, Oklahoma City'deki kadro yapısının ve Golden State'in oyun tarzının bu kararda belirleyici olduğunu vurguladı.diyen Durant, sözlerini şöyle sürdürdü:Durant, kariyerinin ilk dokuz sezonunu, daha önce Seattle SuperSonics olarak bilinen Oklahoma City Thunder formasıyla geçirdi. Bu süreçte maç başına 27,4 sayı, 7 ribaund, 3,7 asist, 1,2 top çalma ve 1 blok ortalamaları yakaladı. Yüzde 48,3 saha içi ve yüzde 38 üç sayı isabetiyle oynayan Durant, Thunder'ı 2012 NBA Finalleri'ne taşımış ve 2014 yılında NBA MVP ödülünü kazanmıştı.Tüm bu başarıları geride bırakıp 2016 yılında 73 galibiyetlik rekor sezonu geçiren Golden State Warriors'a katılması, NBA kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı. Warriors, o dönemde sadece ligin en iyi takımı olmakla kalmıyor, aynı zamanda birkaç ay önce Batı Konferansı finallerinde Durant ve Thunder'ı eleyerek sezonlarını sona erdiren ekip olarak öne çıkıyordu.Buna rağmen Durant, Golden State'in ligde fırtına gibi esen kültüründen ve takım kimyasından etkilendiğini ifade etti. Sahada Warriors'ın yarattığı spacing ve hücum gücü, Durant'e Thunder döneminde nadiren yaşadığı bir özgürlük sunuyordu. Savunmaların her pozisyonda üzerine yüklenmek zorunda kalmadığını, daha "dürüst" savunmalarla karşılaştığını dile getirdi.diyen Durant, şu ifadeleri kullandı:Durant için sürekli savunma baskısı altında oynamadan basketbol oynama fikri oldukça cazipti. Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green ile birlikte sahada yer alarak, çok az takımın ulaşabildiği bir seviyede domine edebileceğine inanıyordu. Kendi bakış açısına göre bu, hem bireysel hem de kolektif anlamda "iki dünyanın en iyisi"ydi ve ligin genel standardını yukarı çeken bir hamleydi.O dönemde olduğu gibi bugün de Golden State Warriors, 2015'ten bu yana kazandığı dört NBA şampiyonluğuyla bir mükemmeliyet kültürüyle anılıyor. Bu süreçte Durant de Warriors formasıyla iki şampiyonluk ve iki NBA Finalleri MVP'si kazanarak kariyerine önemli başarılar ekledi.