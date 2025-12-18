18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

DEPSAŞ Enerji'de hedef, Şanlıurfa'ya şampiyonluk kupası getirmek

Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

calendar 18 Aralık 2025 12:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
DEPSAŞ Enerji'de hedef, Şanlıurfa'ya şampiyonluk kupası getirmek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

Ampute Futbol Süper Lig'de 5 sezondur yer alan Şanlıurfa ekibi, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Mahmut Toprak'ı getirdi.

Yaptığı önemli takviyelerle sezona başlayan Güneydoğu temsilcisi, ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. 


- "Şanlıurfa halkına söz veriyoruz"

Teknik direktör Mahmut Toprak, AA muhabirine, takımda 5 yabancı ve 8 yerli oyuncunun forma giydiğini söyledi.

Şanlıurfa'ya şampiyonluk kupasını getirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"Ummadığımız iki yenilgi aldık ama bundan sonra inşallah bir galibiyet serisi yakalayacağız. Ligde artık 5. sezonumuz olduğu için tecrübe kazandık. Spor, engel tanımayan cesur yürekli insanlarındır. Bu sporcular da cesaretlerini göstererek Kenya'dan, Nijerya'dan ve Tanzanya'dan geldiler. Takıma önemli katkı sağlıyorlar. Türk sporcuların verimini de artırdılar. İnşallah şampiyon olacağız, Şanlıurfa halkına söz veriyoruz."

- "Engellilerinin sesi olmak istiyoruz"

Takımın tecrübeli oyuncularından Ümit Satış ise takım içindeki uyumun oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Satış, "Bu sezon antrenmanlara biraz geç başladık. Takım yeni kuruldu ancak eksiklerimizi tamamlayarak üst sıraları zorlamak istiyoruz. Şampiyonluk hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Hem bölgenin hem de Şanlıurfa'daki engellilerin sesi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.