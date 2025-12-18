DEPSAŞ Enerji'de hedef, Şanlıurfa'ya şampiyonluk kupası getirmek

Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.Ampute Futbol Süper Lig'de 5 sezondur yer alan Şanlıurfa ekibi, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Mahmut Toprak'ı getirdi.Yaptığı önemli takviyelerle sezona başlayan Güneydoğu temsilcisi, ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.Teknik direktör Mahmut Toprak, AA muhabirine, takımda 5 yabancı ve 8 yerli oyuncunun forma giydiğini söyledi.Şanlıurfa'ya şampiyonluk kupasını getirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Toprak, şunları kaydetti:Takımın tecrübeli oyuncularından Ümit Satış ise takım içindeki uyumun oldukça iyi olduğunu dile getirdi.Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Satış,ifadelerini kullandı.