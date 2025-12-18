Beşiktaş'tan sonra Premier Lig: Chamberlain

Serbest oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain, Premier Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Sunderland, Everton ve Fulham'ın ilgisini çeken tecrübeli orta saha, ülkemizde Beşiktaş forması giydikten sonra İngiltere'ye dönmeye kararlı.

Liverpool'da kazandığı beş kupa ve Premier Lig tecrübesi, onu herhangi bir İngiliz ekibi için değerli bir takviye haline getiriyor.

İngiltere basınına göre, Oxlade-Chamberlain şimdiden İngiltere'deki birkaç kulüple ön görüşmeler yaptı.

ARSENAL İLE ANTRENMANA ÇIKIYOR

32 yaşındaki oyuncu, eski takımı Arsenal ile antrenmanlara çıkarak maç kondisyonunu koruyor ve U21 takımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere Milli Takımı'nda 35 kez forma giyen Oxlade-Chamberlain, son iki sezondur Beşiktaş'ta görev aldı ve ailesine yakın olmak için ülkesine dönmeye karar verdi.

KARİYER ÖZETİ

Premier Lig'de 13 sezon üst üste forma giyen tecrübeli orta saha, Arsenal'da yedi, Liverpool'da altı sezon oynadıktan sonra ilk kez yurt dışına taşındı.

Kariyerinde Premier Lig'de 235, toplamda ise 437 maça çıkan oyuncu, Arsenal ile üç FA Cup ve üç Community Shield, Liverpool ile ise Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşadı. Beşiktaş'ta ise Türkiye Kupası'nı kazandı.

PREMIER LİG EKİPLERİ İLE MAAŞ GÖRÜŞMELERİ

Ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sunderland, Everton ve Fulham, serbest oyuncu Oxlade-Chamberlain'in transferinde maaş anlaşmaları üzerinde yoğunlaşıyor.