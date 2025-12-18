18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Beşiktaş'tan sonra Premier Lig: Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain, Sunderland, Everton ve Fulham'ın radarında. Tecrübeli orta saha Beşiktaş'tan sonra İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

Serbest oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain, Premier Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.
 
Sunderland, Everton ve Fulham'ın ilgisini çeken tecrübeli orta saha, ülkemizde Beşiktaş forması giydikten sonra İngiltere'ye dönmeye kararlı.
 
Liverpool'da kazandığı beş kupa ve Premier Lig tecrübesi, onu herhangi bir İngiliz ekibi için değerli bir takviye haline getiriyor.
 
İngiltere basınına göre, Oxlade-Chamberlain şimdiden İngiltere'deki birkaç kulüple ön görüşmeler yaptı.
 
ARSENAL İLE ANTRENMANA ÇIKIYOR
 
32 yaşındaki oyuncu, eski takımı Arsenal ile antrenmanlara çıkarak maç kondisyonunu koruyor ve U21 takımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
 
İngiltere Milli Takımı'nda 35 kez forma giyen Oxlade-Chamberlain, son iki sezondur Beşiktaş'ta görev aldı ve ailesine yakın olmak için ülkesine dönmeye karar verdi.
 
KARİYER ÖZETİ
 
Premier Lig'de 13 sezon üst üste forma giyen tecrübeli orta saha, Arsenal'da yedi, Liverpool'da altı sezon oynadıktan sonra ilk kez yurt dışına taşındı.
 
Kariyerinde Premier Lig'de 235, toplamda ise 437 maça çıkan oyuncu, Arsenal ile üç FA Cup ve üç Community Shield, Liverpool ile ise Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşadı. Beşiktaş'ta ise Türkiye Kupası'nı kazandı.
 
PREMIER LİG EKİPLERİ İLE MAAŞ GÖRÜŞMELERİ
 
Ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sunderland, Everton ve Fulham, serbest oyuncu Oxlade-Chamberlain'in transferinde maaş anlaşmaları üzerinde yoğunlaşıyor. 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
