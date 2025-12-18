17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
1-081'

Bursaspor Basketbol'dan Avrupa'ya galibiyetsiz veda!

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında Bursaspor Basketbol, İsrail ekibi Hapoel Netanel Holon'a 92-83 mağlup oldu ve grubu galibiyetsiz son sırada tamamladı.

calendar 18 Aralık 2025 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında Bursaspor Basketbol, İsrail ekibi Hapoel Netanel Holon'a 92-83 yenildi.

Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 32-27 önde bitiren taraf İsrail temsilcisi oldu. Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada soyunma odasına 53-53 eşitlikle gidildi.

İkinci devrede skor üstünlüğünü ele alan Hapoel Netanel Holon, üçüncü periyodunu 75-67 önde geçtiği maçı 92-83 kazandı.



İsrail ekibinde Idan Zalmanson, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bursaspor Basketbol'da ise Malik Parsons ve Bryant Crawford'ın 17'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Bursaspor Basketbol, C Grubu'nu galibiyetsiz son sırada tamamladı. Hapoel Netanel Holon ise 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle son 16 turu için play-in oynama hakkı kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
