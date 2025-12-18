17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
2-1

Trabzonspor'da hedef Melih İbrahimoğlu

Trabzonspor, Konyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu ile ilgileniyor.

calendar 18 Aralık 2025 09:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'nin "Net transferler yapmalıyız" sözlerinin ardından Trabzonspor'da gözler takviyelere çevrildi.

Yabancı kontenjanı nedeniyle yönetimin, yerli oyuncu alternatiflerini de değerlendirdiği biliniyor. Bu doğrultuda yönetimin, Konyaspor forması giyen Melih İbrahimoğlu için nabız yokladığı öğrenildi.

Merkez orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, ihtiyaç halinde 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Bu sezon ligde 16 maça çıkan Melih, 1 asist üretti. Konya ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
