Wagner Pina: 'İstediğimiz golü bir türlü bulamadık'

Trabzonspor'un bek oyuncusu Wagner Pina, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahalarında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"İLK YARIDA ZORLANDIK"



Karşılaşmaya iyi bir planla başladıklarını belirten Pina, rakibin tercih ettiği dizilişin ilk yarıda kendilerini zorladığını söyledi. Deneyimli futbolcu, "Maça iyi bir stratejiyle başladık. Rakibimizin tercih ettiği formasyon, ilk yarıda bizi biraz zorladı" ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda oyuna daha farklı bir anlayışla çıktıklarını vurgulayan Wagner Pina, takım olarak üstünlük kurduklarını dile getirerek,dedi.Trabzonspor'un ikinci yarıdaki performansına dikkat çeken Pina,şeklinde konuştu.