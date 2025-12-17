17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
1-081'

Wagner Pina: "İstediğimiz golü bir türlü bulamadık"

Trabzonspor'da Wagner Pina, Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

calendar 17 Aralık 2025 23:55
Trabzonspor'un bek oyuncusu Wagner Pina, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahalarında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIDA ZORLANDIK"

Karşılaşmaya iyi bir planla başladıklarını belirten Pina, rakibin tercih ettiği dizilişin ilk yarıda kendilerini zorladığını söyledi. Deneyimli futbolcu, "Maça iyi bir stratejiyle başladık. Rakibimizin tercih ettiği formasyon, ilk yarıda bizi biraz zorladı" ifadelerini kullandı. 



"SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK"

İkinci yarıda oyuna daha farklı bir anlayışla çıktıklarını vurgulayan Wagner Pina, takım olarak üstünlük kurduklarını dile getirerek, "İkinci yarı soyunma odasında hem takım arkadaşlarımızla hem de hocamızla konuştuk. İkinci yarıya tamamen farklı bir anlayışla çıktık ve iyi de başladık" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ GOLÜ BULAMADIK"

Trabzonspor'un ikinci yarıdaki performansına dikkat çeken Pina, "İkinci yarı tamamen bizim oyunumuz, bizim dominasyonumuzla geçti ancak maalesef istediğimiz golü bulamadık" şeklinde konuştu.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
