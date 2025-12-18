Fatih Tekke: 'Bu kabul edilebilir bir durum değil'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahalarında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"MAÇIN BAŞINDA SÖYLEMİŞTİM..."
Karşılaşmanın ilk yarısına dikkat çeken Tekke, rakibi tebrik ederek sözlerine başladı. Deneyimli teknik adam, takımının oyuna yeterince giremediğini vurgulayarak, "İlk yarı için Alanyaspor'u kutlamak lazım. Biz ilk yarı oyunun içinde yoktuk. Bu duyguyla oynadığınızda hiçbir maç kolay olmuyor. Beşiktaş maçı sonrası bu maçın zor geçeceğini maç başında da söylemiştim. Bugün de beklemediğimiz bir şekilde mağlup olduk" ifadelerini kullandı.
"BU SONUÇ İYİ OLMADI"
Grup dengelerine de değinen Fatih Tekke, alınan sonucun önemine dikkat çekti. Tekke, "Önümüzde Başakşehir maçı var ve diğer iki rakibin birbiriyle oynayacağı bir karşılaşma bulunuyor. Bu nedenle bu sonuç bizim için hiç iyi olmadı" diye konuştu.
"KALECİMİZ ONUR'U TEBRİK EDERİM"
İkinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu belirten Tekke, yapılan değişikliklerin ardından üstünlüğü ele geçirdiklerini söyledi:
"İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişikliklerinin ardından oyunun her anlamda hâkimi bizdik. Kazanabilirdik, fırsatlar da bulduk. Rakibin yakaladığı bir pozisyon vardı; kalecimiz Onur'u tebrik ediyorum, karşı karşıya çok önemli bir kurtarış yaptı."
"BU KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"
Alanyaspor'un ilk yarıdaki oyun planına da eleştiri getiren Trabzonspor Teknik Direktörü, "Alanyaspor ilk yarıda oyunun neredeyse tamamını bozdu. Bu benim açımdan kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü bu duyguyla ve bu şekilde bir planlama yapmamıştık" dedi.
"MAÇA DAİR OLUMLU TEK ŞEY SAKATLIK VERMEDİK"
Sakatlık durumlarına da değinen Fatih Tekke, pazartesi günü oynanacak maç öncesinde temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Pazartesi bir maçımız var ve sakatlıklarımız bulunuyor. Bazı oyuncularımızın dinlenmesi gerekiyor. Arka arkaya çok fazla sakatlık yaşadık. Allah'a şükür, bugün yeni bir sakatlık vermedik. Maça dair en olumlu taraf da bu" ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gruplarındaki zor maçlardan bir tanesini oynadıklarını belirterek, "Evimizde hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz tabii, büyük avantajı bence heba ettik." dedi.
İlk yarı rakiplerinin adına olumlu konuşabileceği şeylerin bulunduğunu ifade eden Tekke, şöyle devam etti:
"İkinci yarı tamamıyla bizim istediğimiz şekilde ve maçı kazanabileceğimiz bir pozisyon verdik. Orada maçın kırılma anı, orada yani ikiyi de bulabilirdi rakip. Ancak genel hatlarıyla ikinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra yakaladığımız çok net pozisyonlar var, kaçırdıklarımız var ama maçı döndüremedik. İkinci yarıdaki mücadele, istek, arzu denemeler istediğimiz şeylerdi ama neticesinde kaybettik, uzun bir süre sonra evimizde kaybettik. Bu olmaması lazımdı ama oldu, yapacak bir şey yok, üzgünüz. Pazartesi de yine çok zor bir maç. Sakatlarımızın durumu, takımımızın durumu, her şeyiyle baktığınızda belli bir zamana kadar zor bir süreç bizi bekliyor. Bugün de olumsuz başladık. Telafi etmemiz gereken bir maç oynadık. Rakibimiz de özellikle ilk yarı iyiydi, onun için tebrik etmek lazım."
Tekke, gruptan çıkma şansına ilişkin ise "Trabzonspor'un gruptan çıkması gerekiyor açıkçası. Biz kupayı da her maçı da önemsiyoruz. Avantajımızı heba ettik açıkçası. Ama oyun içerisinde bunlar da var, üzgünüz. O süreci yaşayarak ne durumda olacağız göreceğiz. Ama bugün söylediğim gibi yakalandık bir nevi. Sakatlarımızın çok oluşu, yani yedek kulübemiz en fazla 3 oyuncu değiştirebilirdim. Diğerleri genç arkadaşlar. Yani biz grupta kalan 3 maçı da kazanmamız lazım. Kağıt üzerinde yazıldığı gibi değil oyun. Şimdi pazartesi günü bizim için ligin en önemli maçı niteliğinde maç var. Maç maç gitmek zorundayız. Bugün için üzgünüz. Sadece söyleyeceğim bu." diye konuştu.
SAKATLIK AÇIKLAMASI
Eksik oyuncularla ilgili de bilgiler veren Tekke, şunları kaydetti:
"Tim hala yürüyemiyor. Ama pazartesi günü beklentim oynaması, hepimizin beklentisi. Mustafa 4 hafta, doktorumuzun söylemesi. Arka adalesinde yırtık var. Savic'in bugün oynaması avantaj. O da yavaş yavaş kendi yüzde yüzüne yaklaşmaya başladı, o bir avantaj. Kadro bütünlüğü diyoruz, söylediğimiz şeyler bunlardı. Onuachu yok, Christo (Christ Oulai) yok. Bunlar bu takım için çok önemli eksikler. Dolayısıyla pazartesi günü zor maç. Bu zorluk rakiplerden bağımsız. Kendi takımımın durumunu izah etmeye çalışıyorum. Ama fark etmez. Buraya kadar bu zorluklarla nasıl mücadele etmişsek mücadeleye devam edeceğiz. Yani bu tip maçlardan sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bu reaksiyonu benim takımım verecek."
TRANSFER SÖZLERİ
Tekke, transfer çalışmalarına ilişkin de "Transferler katacağımız oyuncular, kimler olacak, nasıl olacak bu da yoğun gündem. Kalacaklar, gidecekler yoğun bir gündem. Açıkçası onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor, her gün her dakika. Tony (Nwakaeme) ile ilgili bir problem olacağını zannetmiyorum. İki haftadır bizimle antrenmanlara çıkıyor." ifadelerini kullandı.