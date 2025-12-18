Fatih Tekke: 'Bu kabul edilebilir bir durum değil'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahalarında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.





"MAÇIN BAŞINDA SÖYLEMİŞTİM..."



Karşılaşmanın ilk yarısına dikkat çeken Tekke, rakibi tebrik ederek sözlerine başladı. Deneyimli teknik adam, takımının oyuna yeterince giremediğini vurgulayarak, "İlk yarı için Alanyaspor'u kutlamak lazım. Biz ilk yarı oyunun içinde yoktuk. Bu duyguyla oynadığınızda hiçbir maç kolay olmuyor. Beşiktaş maçı sonrası bu maçın zor geçeceğini maç başında da söylemiştim. Bugün de beklemediğimiz bir şekilde mağlup olduk" ifadelerini kullandı.

Grup dengelerine de değinen Fatih Tekke, alınan sonucun önemine dikkat çekti. Tekke,diye konuştu.İkinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu belirten Tekke, yapılan değişikliklerin ardından üstünlüğü ele geçirdiklerini söyledi:Alanyaspor'un ilk yarıdaki oyun planına da eleştiri getiren Trabzonspor Teknik Direktörü,dedi.Sakatlık durumlarına da değinen Fatih Tekke, pazartesi günü oynanacak maç öncesinde temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gruplarındaki zor maçlardan bir tanesini oynadıklarını belirterek, "Evimizde hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz tabii, büyük avantajı bence heba ettik." dedi.İlk yarı rakiplerinin adına olumlu konuşabileceği şeylerin bulunduğunu ifade eden Tekke, şöyle devam etti:Tekke, gruptan çıkma şansına ilişkin isediye konuştu.Eksik oyuncularla ilgili de bilgiler veren Tekke, şunları kaydetti:ifadelerini kullandı.