17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Trabzonspor - Alanyaspor: 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor - Alanyaspor: 11'ler
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.

11'LER


Trabzonspor: Onuralp, Batagov, Serdar, Arif, Pina, Ozan, Bouchouari, Cihan, Augusto, Olaigbe, Sikan.



Alanyaspor: Victor Lima, Aliti, Efecan, Güven, Baran, Fatih, Ogundu, İbrahim, Makouta, Hadergjonaj.

Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de mücadelede oynaması beklenmiyor

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
