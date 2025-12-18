Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son haftasında Mersin Spor, sahasında Belçika temsilcisi Oostende'yi 84-76 yendi.
Mersin ekibi, bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayarak play-in etabına kaldı.
Salon: Server Tazegül
Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Yann Vezo Davidson (Madagaskar), Sinisa Prpa (Sırbistan)
Mersin Spor: Cobbs 10, March Jr 30, Cowan 13, White 13, Chassang 3, Leon Apaydın 6, Koray Çekici 4, Cruz, Ergi Tırpancı 5, Anıl Alyanak
Oostende: Mennes 2, Melson 19, Fiedler 2, Gillet 10, Yaacov 19, Estrada 9, T'Joncke, Sylla 6, Gustavson 5, Merkviladze 4
1. Periyot: 18-16
Devre: 44-33
3. Periyot: 67-48
Mersin Spor'dan kritik galibiyet! Play-in biletini kaptı
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son haftasında Mersin Spor, sahasında Belçika temsilcisi Oostende'yi 84-76 mağlup etti ve grubu ikinci sırada tamamlayarak play-in etabına kaldı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son haftasında Mersin Spor, sahasında Belçika temsilcisi Oostende'yi 84-76 yendi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Konyaspor, Galatasaray'dan iki ismi istiyor!
-
9
Antalyaspor'da Erol Bulut'a veda!
-
8
Mauro Icardi'den olay paylaşım!
-
7
Kenan Yıldız bilmecesi: İngiliz devleri devrede!
-
6
Mert Hakan Yandaş'ın avukatlarından açıklama
-
5
Inter'in yıldızı, Fenerbahçe Beko maçını izledi!
-
4
RESMİ: Transfer döneminde tarih değişti!
-
3
Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye teklif: Livakovic!
-
2
Alexander Sörloth, maç kadrosunda yok!
-
1
Mauro Icardi için Fenerbahçe yanıtı!
- 00:48 Bahçeşehir Koleji, İtalya'da avantajı koruyamadı
- 00:46 Bursaspor Basketbol'dan Avrupa'ya galibiyetsiz veda!
- 00:46 Galatasaray - Başakşehir: Muhtemel 11'ler
- 00:42 Mersin Spor'dan kritik galibiyet! Play-in biletini kaptı
- 00:39 Göztepe'den transfer: Alexis Antunes!
- 00:32 Gençlerbirliği: "Kaybedilen Galatasaray maçı sonrası prim vermişler"
- 00:14 Joao Pereira: "Son anlarda zorlansak da kazanmayı bildik"
- 00:08 Güven Yalçın: "Trabzonspor'a karşı şanslıydık"
- 00:05 Paulo Victor: "İşte bu yüzden Alanyaspor'a geldim!"
- 00:01 Bouchouari: "Uğruna savaş verebileceğimiz hedefler var"
- 23:55 Wagner Pina: "İstediğimiz golü bir türlü bulamadık"
- 23:51 Fatih Tekke: "Bu kabul edilebilir bir durum değil"
- 23:32 Galatasaray MCT Technic galip geldi, zirvede bitirdi
- 23:09 Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti
- 23:00 Anadolu Efes, Pablo Laso ile nefes aldı!
- 22:56 FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG!
- 22:42 Serdal Adalı'dan hakem tepkisi: "Karşınızda bizi bulacaksınız!"
- 22:28 Alanyaspor, Trabzonspor'u evinde devirdi!
- 22:06 Bakan Bak, Alperen Şengün ve Adem Bona'ya destek istedi
- 22:03 Fenerbahçe Medicana, sahasında Göztepe'yi devirdi!
- 22:01 Netflix ve FIFA'dan 2026 Dünya Kupası'na özel yeni oyun!
- 21:57 Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, evinde kayıp!
- 21:49 NBA All-Star oylaması başladı
- 21:27 Thomas Reis: "Son 8'e kalmak istiyoruz"
- 21:10 Mauro Icardi'den olay paylaşım!
- 20:36 Beşiktaş'ın filede kabusu bitmedi! Evde bir kayıp daha
- 20:12 Aliağa Petkimspor'dan Eurocup'ta ikide iki!
- 20:02 Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in yardımcıları belli oldu
- 19:54 Halil Dervişoğlu parladı, Rizespor gruplara farklı başladı!
- 19:52 Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi!
- 19:34 Trabzonspor - Alanyaspor: 11'ler
- 19:27 Inter Miami, Luis Suarez ile nikah tazeledi!
- 19:00 Dursun Özbek'ten Okan Buruk tepkisi: "Yeter artık!"
- 18:49 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 18:22 Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde brandalar kaldırıldı
- 18:17 Paulo Dybala için Boca Juniors iddiası!
- 18:01 Timo Werner için MLS ihtimali!
- 17:44 Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden galip
- 17:41 Zeren Spor, evinde hata yapmadı!
- 17:35 Fatih Karagümrük: "Bizim için test maçı oldu"
- 17:31 FIFA'dan Dünya Kupası için dev kasa: 727 milyon dolar
- 17:28 Antalyaspor'da Erol Bulut sonrası gündem: Volkan Demirel
- 17:18 Erzurumspor FK'dan sosyal medyadaki paylaşımlara tepki!
- 17:08 Antalyaspor'da Erol Bulut'a veda!
- 17:03 Fenerbahçe'de iki gençle profesyonel imza!
- 16:55 Fischer: "Samsunspor çok sistematik bir takım"
- 16:54 Serdal Adalı'dan yabancı VAR açıklaması!
- 16:53 Karagümrük - İstanbulspor maçı sessiz
- 16:34 Mehmet Altıparmak: "Iğdır maçı final niteliğinde"
- 16:28 Manchester City'den anlamlı hamle
- 16:00 Mauro Icardi için Fenerbahçe yanıtı!
- 15:45 Serdal Adalı'dan Ernest Muçi açıklaması!
- 15:35 RESMİ: Transfer döneminde tarih değişti!
- 15:34 Kenan Yıldız bilmecesi: İngiliz devleri devrede!
- 15:34 Mert Hakan Yandaş'ın avukatlarından açıklama
- 15:15 Beşiktaş gönüllülerinden depremzede öğrencilere forma
- 15:07 Altay yine Yusuf Şimşek'le seri yakaladı
- 15:05 Somaspor yeni evinde gülemedi
- 15:04 Aliağa FK'nın müthiş serisi bitti
- 15:02 Muğlaspor beraberlikle liderlikten oldu
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG!
Paulo Dybala için Boca Juniors iddiası!
Timo Werner için MLS ihtimali!
Manchester City'den anlamlı hamle
Kenan Yıldız bilmecesi: İngiliz devleri devrede!
Lewandowski için transfer görüşmesi
Alexander Sörloth, maç kadrosunda yok!
Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde!
Raphinha'nın eşinden FIFA'ya yılın ilk 11'i tepkisi!
FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|16
|12
|3
|1
|36
|12
|39
|2
|Fenerbahçe
|16
|10
|6
|0
|36
|14
|36
|3
|Trabzonspor
|16
|10
|5
|1
|30
|16
|35
|4
|Göztepe
|16
|8
|5
|3
|19
|9
|29
|5
|Beşiktaş
|16
|7
|5
|4
|29
|22
|26
|6
|Samsunspor
|16
|6
|7
|3
|22
|18
|25
|7
|Gaziantep FK
|16
|6
|5
|5
|23
|25
|23
|8
|Başakşehir
|16
|5
|5
|6
|22
|17
|20
|9
|Kocaelispor
|16
|5
|5
|6
|13
|16
|20
|10
|Alanyaspor
|16
|3
|9
|4
|14
|14
|18
|11
|Rizespor
|16
|4
|6
|6
|20
|23
|18
|12
|Konyaspor
|16
|4
|4
|8
|20
|28
|16
|13
|Gençlerbirliği
|16
|4
|3
|9
|17
|21
|15
|14
|Kasımpaşa
|16
|3
|6
|7
|14
|21
|15
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|3
|9
|15
|29
|15
|16
|Kayserispor
|16
|2
|8
|6
|15
|32
|14
|17
|Eyüpspor
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|13
|18
|Karagümrük
|16
|2
|3
|11
|14
|30
|9