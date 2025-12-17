Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, evinde kayıp!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki 11. maçında ağırladığı Fransız kulübü Cosea JL Bourg'a 80-76 yenildi.



Takımların düşük yüzdeyle şut attığı ve karşılıklı top kayıplarının yaşandığı ilk 8 dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Konuk ekip, kenardan oyuna giren Mitchell, Labanca ve Agee'nin basketleriyle ilk çeyreği 19-13 üstünlükle tamamladı.



İkinci periyoda hızlı başlayan Türk Telekom, Alexander, Usher ve Doğuş Özdemiroğlu'nun boyalı alan sayılarıyla 2 dakikada 20-19 öne geçti. Fakat Labanca, McDowell-White ve Moulare'nin üç sayılık basketleriyle etkili olduğu Cosea JL Bourg, serbest atış ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulmakta zorlanan Türk Telekom karşısında soyunma odasına 43-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Cosea JL Bourg, Alexander'ı pota altında daha fazla kullanan Türk Telekom'a, McDowell-White, Lindo ve Moulare'nin basketleriyle yanıt verince son 10 dakikaya 9 sayılık (54-63) avantajla girdi.Türk Telekom, son periyottaki etkili savunmasıyla farkı, bitime 3,5 dakika kala 3 sayıya (68-71), 1,5 dakika kala da 2 sayıya (72-74) indirdi ancak Cosea JL Bourg, Mokoka'nın kritik hücumlarda attığı sayılar sayesinde maçı 80-76 kazandı.Bu sonuçla Türk Telekom gruptaki 4'üncü mağlubiyetini yaşadı, Cosea JL Bourg ise 9'uncu galibiyetini aldı.AnkaraUros Obrknezevic (Sırbistan), Michele Rossi (İtalya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)Doğuş Özdemiroğlu 10, Devoe 15, Usher 8, Simonovic 3, Alexander 21, Smith 6, Berkan Durmaz 7, Trifunovic, Bankston 2, Yavuz Gültekin 4McDowell-White 14, Mokoka 7, Gach 9, Lindo 11, Kokila 10, Agee 7, Labanca 8, Mitchell 6, Moulare 8, Kane13-1937-4354-63