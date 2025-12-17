17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-3116'
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
2-2113'
17 Aralık
Alaves-Sevilla
0-022'
17 Aralık
M.City-Brentford
1-0DA
17 Aralık
Newcastle-Fulham
0-09'

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, evinde kayıp!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki 11. maçında ağırladığı Fransız kulübü Cosea JL Bourg'a 80-76 mağlup oldu.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, evinde kayıp!
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki 11. maçında ağırladığı Fransız kulübü Cosea JL Bourg'a 80-76 yenildi.

Takımların düşük yüzdeyle şut attığı ve karşılıklı top kayıplarının yaşandığı ilk 8 dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Konuk ekip, kenardan oyuna giren Mitchell, Labanca ve Agee'nin basketleriyle ilk çeyreği 19-13 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Türk Telekom, Alexander, Usher ve Doğuş Özdemiroğlu'nun boyalı alan sayılarıyla 2 dakikada 20-19 öne geçti. Fakat Labanca, McDowell-White ve Moulare'nin üç sayılık basketleriyle etkili olduğu Cosea JL Bourg, serbest atış ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulmakta zorlanan Türk Telekom karşısında soyunma odasına 43-37 önde gitti.



Üçüncü çeyrekte Cosea JL Bourg, Alexander'ı pota altında daha fazla kullanan Türk Telekom'a, McDowell-White, Lindo ve Moulare'nin basketleriyle yanıt verince son 10 dakikaya 9 sayılık (54-63) avantajla girdi.

Türk Telekom, son periyottaki etkili savunmasıyla farkı, bitime 3,5 dakika kala 3 sayıya (68-71), 1,5 dakika kala da 2 sayıya (72-74) indirdi ancak Cosea JL Bourg, Mokoka'nın kritik hücumlarda attığı sayılar sayesinde maçı 80-76 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom gruptaki 4'üncü mağlubiyetini yaşadı, Cosea JL Bourg ise 9'uncu galibiyetini aldı.

Salon: Ankara 

Hakemler: Uros Obrknezevic (Sırbistan), Michele Rossi (İtalya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 10, Devoe 15, Usher 8, Simonovic 3, Alexander 21, Smith 6, Berkan Durmaz 7, Trifunovic, Bankston 2, Yavuz Gültekin 4

Cosea JL Bourg: McDowell-White 14, Mokoka 7, Gach 9, Lindo 11, Kokila 10, Agee 7, Labanca 8, Mitchell 6, Moulare 8, Kane

1. Periyot: 13-19

Devre: 37-43

3. Periyot: 54-63

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
