Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

calendar 17 Aralık 2025 19:52
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray Daikin'i konuk etti.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip set vermeden 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Eczacobaşı ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Galatasaray ise bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligde bir sonraki hafta Eczacıbaşı Dynavit, Aydın BBSK'ye konuk olacak. Galatasaray Daikin ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan


Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Bengisu Aygün, Stysıak (Simge Aköz, Rettke, Meliha Diken, Boden)

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla (Eylül Yatgın, Carutasu, Ayçin Akyol, Lukasik, Bongaerts)

Setler: 25-23, 25-17, 25-21

Süre: 85 dakika (30, 27, 28)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
