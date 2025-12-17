17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-167'
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-0DA
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
1-1DA
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
1-0DA
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Thomas Reis: "Son 8'e kalmak istiyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Mainz 05 ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

calendar 17 Aralık 2025 21:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thomas Reis: 'Son 8'e kalmak istiyoruz'
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında 18 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacakları Mainz 05 karşısında takımın motivasyonuna güvendiğini söyledi.

Reis ile tecrübeli oyuncu Rick Van Drongelen maçın oynanacağı Mewa Arena'da basın toplantısı düzenledi.

Alman teknik direktör, Mainz 05'in kendi liginde 2 güzel maç çıkardığını belirtti.



"SON 8'E KALMAK İSTİYORUZ"

Mainz 05'in Bayern Münih'e karşı önemli bir sonuç aldığına işaret eden Reis, "Mainz 05'in yeni antrenörleri var. Onlarla iyi bir hava yakaladılar. Biz de son 8'e kalmak istiyoruz. Son 8'e kaldığımız zaman 2 maçı atlamış oluyoruz. O yüzden her iki taraf için de güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"SON MAÇLARDA ÜZÜCÜ ŞEYLER OLDU" 

Samsunspor'un son haftalarda sahada biraz hafif ve kırılgan kaldığı yönündeki soruya Reis, "Hafif kaldığımızı düşünmüyorum. Alman futbolunun da Türkiye'den daha sert olduğunu da düşünmüyorum. Şu mutluluk verici, taraftarlarımız yarın bize inanılmaz destek verecekler. Bizim oyuncularımız motivasyon olarak çok yüksek seviyede. Bunu görebiliyorum takımda. Daha az hata yapmalıyız. Son maçlarda üzücü şeyler oldu, o yüzden takımıma ve oyuncularımın motivasyonuna güveniyorum. Mainz 05 karşısında aktif, ofansif oyun sergilemeyi düşünüyoruz. Galatasaray maçının ilk yarısında olduğu gibi, orada bunu çok güzel başardık. Hem ofansif hem defansif güzel bir karışım olması gerekiyor aslında, kendi oyunumuzu oynamalıyız." yanıtını verdi.

VAN DRONGELEN: "BURANIN TÜRKİYE'DEN FARKLI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Stoper Van Drongelen ise Almanya'da 6 yıl futbol oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Almanya'da hep güzel atmosferler oldu. Türkiye'de de aynı atmosferler var. Buranın Türkiye'den farklı olacağını düşünmüyorum. Sadece olumsuz seriler olduğunda soyunma odasında konuşmuyoruz, olumlu sonuçlar elde ettiğimizde konuşmalar yapıyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
