16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
1-0
16 Aralık
Eibar-Elche
0-1
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Raphinha'nın eşinden FIFA'ya yılın ilk 11'i tepkisi!

Barcelona'nın yıldız oyunsu Raphinha, FIFA tarafından açıklanan FIFA Yılın İlk 11'inde yer almadı. Konuyla alakalı Brezilyalı yıldızın eşi Natalia Rodrigues, paylaşım yaptı.

calendar 16 Aralık 2025 21:31 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 21:52
Haber: Sporx.com
Barcelona'da geçtiğimiz sezon istatistikleri ile sınırları zorlayan Raphinha, FIFA tarafından açıklanan yılın ilk 11'inde yer almadı.

FIFA Yılın İlk 11'nin açıklanmasından sonra Brezilyalı yıldızın eşi Natalia Rodrigues, konuyla alakalı sitem dolu bir paylaşım gerçekleştirdi.

"BASKETBOLCU MU ZANNETTİNİZ?"

Paylaşımında FIFA'ya tepki gösteren Rodrigues, "Bu sezon 64 maçta 62 gol katkısı performansı sergileyen Raphinha neden FIFA Yılın 11'inde yok? Yoksa basketbolcu mu zannettiniz? Bu adaletsizlik!" ifadelerini kullandı.

Raphinha'nın yer almadığı FIFA Yılın İlk 11'i şu şekilde:  

 Reklam 
