Raphinha'nın eşinden FIFA'ya yılın ilk 11'i tepkisi!

Barcelona'da geçtiğimiz sezon istatistikleri ile sınırları zorlayan Raphinha, FIFA tarafından açıklanan yılın ilk 11'inde yer almadı.
FIFA Yılın İlk 11'nin açıklanmasından sonra Brezilyalı yıldızın eşi Natalia Rodrigues, konuyla alakalı sitem dolu bir paylaşım gerçekleştirdi.
"BASKETBOLCU MU ZANNETTİNİZ?"
Paylaşımında FIFA'ya tepki gösteren Rodrigues, "Bu sezon 64 maçta 62 gol katkısı performansı sergileyen Raphinha neden FIFA Yılın 11'inde yok? Yoksa basketbolcu mu zannettiniz? Bu adaletsizlik!" ifadelerini kullandı.
Raphinha'nın yer almadığı FIFA Yılın İlk 11'i şu şekilde:
