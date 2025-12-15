Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, İspanyol futbolundaki hakem olaylarını eleştirerek,dedi.Perez, Real Madrid'in spor tesislerinde düzenlenen, basın etkinliğinde konuşma yaptı.İspanya futbolundadiye adlandırılan, Barcelona Kulübü ile eski İspanyol futbol hakemi ve eski Teknik Hakemler Komitesi Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira arasında hakem bilgilerinin aktarıldığı yolsuzluk soruşturmasına atıfta bulunan Real Madrid Başkanı, bunun futbol dünyasının en büyük skandalı olduğunu savundu.Perez, "şeklinde konuştu.İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga kurumunun, "aktaran Perez, "açıklamasında bulundu.Perez," değerlendirmesinde bulundu.Perez ayrıca Real Madrid'in son oynadığı Girona ve Alaves maçlarında hakem hatalarını da eleştirerek, şunları kaydetti: