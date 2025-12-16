16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Tedesco'nun 'A Planı'na iki talip daha çıktı

Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun listesinde ilk sırada yer alan yıldız oyuncu Diogo Leite'ye İtalya'dan 2 talip çıktı.

calendar 16 Aralık 2025 10:34
Fenerbahçe, ara transfer döneminde stoper hattını güçlendirmeyi planlıyor.

Bu bölge için Domenico Tedesco'nun 1 numaralı tercihi Diogo Leite. Futbol direktörü Devin Özek, 26 yaşındaki savunmacı için çalışmalara başlamıştı. Ancak Leite, başarılı performansıyla başka takımların da dikkatini çekti.

İKİ TALİP DAHA


Milan ve Bologna da gözünü Portekizli stopere çevirdi. Leite, son Leipzig maçında ligde 100. kez Union Berlin formasını giydi ve bu karşılaşmaların 96'sına ilk 11'de başladı.

Son derece istikrarlı bir grafik çizen Diogo Leite için iki İtalyan ekibinin de teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

OCAK AYINDA SATILABİLİR

Başarılı stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle ocakta satılma ihtimali yüksek görünüyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
