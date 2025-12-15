Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Aralık 2025

15 Aralık Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 15 Aralık Pazartesi günün maçları listesi...
Fenerbahçe - Konyaspor | 20:00 | beIN Sports 1
Trendyol 1. Lig
Sakaryaspor - Hatayspor | 20:00 | TRT Spor / beIN Sports 2
Almanya Kadınlar Bundesliga
Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 20:00 | W-Sport
İspanya La Liga 2
Castellon - Mirandes | 22:30 | S Sport Plus.BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 15 ARALIK?
Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşamın maçları da duyuruldu. Taraftarlar günün maçlarını canlı olarak takip edecek.
İtalya Serie A
Roma - Como | 22:45 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
Manchester Utd - Bournemouth | 23:00 | beIN Sports 3
İspanya La Liga
Rayo Vallecano - Real Betis | 23:00 | S Sport / S Sport Plus
Portekiz Liga NOS
Porto - Estrela | 23:45 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
