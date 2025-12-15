Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Aralık 2025

15 Aralık Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 15 Aralık Pazartesi günün maçları listesi...15 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 15 Aralık maç takvimiFenerbahçe - Konyaspor | 20:00 | beIN Sports 1Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 15 Aralık Pazartesi Süper Lig'de bugünün programıTrendyol 1. LigSakaryaspor - Hatayspor | 20:00 | TRT Spor / beIN Sports 2Almanya Kadınlar BundesligaUnion Berlin - Eintracht Frankfurt | 20:00 | W-Sportİspanya La Liga 2Castellon - Mirandes | 22:30 | S Sport Plus.Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşamın maçları da duyuruldu. Taraftarlar günün maçlarını canlı olarak takip edecek.İtalya Serie ARoma - Como | 22:45 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plusİngiltere Premier LigManchester Utd - Bournemouth | 23:00 | beIN Sports 3Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 15 Aralık Pazartesi Süper Lig'de bugünün programıİspanya La LigaRayo Vallecano - Real Betis | 23:00 | S Sport / S Sport PlusPortekiz Liga NOSPorto - Estrela | 23:45 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus