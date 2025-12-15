Haber Tarihi: 15 Aralık 2025 14:57 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 14:57

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Aralık 2025

Bugün (15 Aralık) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 15 Aralık maç takvimi

15 Aralık Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 15 Aralık Pazartesi günün maçları listesi...
15 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 15 Aralık maç takvimi

Fenerbahçe - Konyaspor | 20:00 | beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor - Hatayspor | 20:00 | TRT Spor / beIN Sports 2

Almanya Kadınlar Bundesliga


Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 20:00 | W-Sport

İspanya La Liga 2

Castellon - Mirandes | 22:30 | S Sport Plus.

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşamın maçları da duyuruldu. Taraftarlar günün maçlarını canlı olarak takip edecek.

İtalya Serie A

Roma - Como | 22:45 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

Manchester Utd - Bournemouth | 23:00 | beIN Sports 3

İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Real Betis | 23:00 | S Sport / S Sport Plus

Portekiz Liga NOS

Porto - Estrela | 23:45 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Aralık 2025
