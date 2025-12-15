Bayern Münih'te sakatlık: Neuer

Bayern Münih, Alman kalecisi Manuel Neuer'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.



Kulüpten yapılan duyuruda, kaptan kaleci Manuel Neuer'in Mainz 05 ile oynanan Bundesliga maçında sağ arka uyluk kasında yırtılma yaşadığının tespit edildiği belirtildi.



Sakatlığın, kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan kontroller sonrası belirlendiği ifade edildi.



Neuer'in bir süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.



