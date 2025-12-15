15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Warriors, Pat Spencer için kontrat hamlesine hazırlanıyor

Golden State Warriors, guard Pat Spencer'ın iki yönlü (two-way) sözleşmesini standart NBA kontratına dönüştürmeye hazırlanıyor.

calendar 15 Aralık 2025 13:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Warriors, Pat Spencer için kontrat hamlesine hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors, guard Pat Spencer'ın iki yönlü (two-way) sözleşmesini standart NBA kontratına dönüştürmeye hazırlanıyor.

NBA muhabiri Marc Stein'in aktardığına göre, lig genelinde Spencer, sezon bitmeden iki yönlü sözleşmesi tam kontrata çevrilecek en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Bu durum, Dallas Mavericks'teki Ryan Nembhard'ın içinde bulunduğu sürece benzetiliyor.

Mevcut sözleşmesi gereği Pat Spencer, iki yönlü kontratlı tüm oyuncular gibi normal sezonda en fazla 50 maçta forma giyebiliyor. Spencer şu ana kadar Warriors kadrosunda oynanan tüm maçlarda takımın parçası oldu. Sahaya çıktığı ya da aktif kadroda yer aldığı toplam maç sayısı 27. Buna, süre almadığı sekiz maç da dahil.


Bu tablo, Spencer'ın mevcut sözleşme sınırı kapsamında 23 maçlık hakkı kaldığı anlamına geliyor. Mevcut tempoyla devam etmesi halinde, Spencer'ın ocak ayı sonunda 50 maç sınırına ulaşması bekleniyor. Bu detay, özellikle 5 Şubat'taki takas son tarihi yaklaşırken Warriors için kritik önem taşıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.