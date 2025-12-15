Golden State Warriors, guard Pat Spencer'ın iki yönlü (two-way) sözleşmesini standart NBA kontratına dönüştürmeye hazırlanıyor.NBA muhabiri Marc Stein'in aktardığına göre, lig genelinde Spencer, sezon bitmeden iki yönlü sözleşmesi tam kontrata çevrilecek en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Bu durum, Dallas Mavericks'teki Ryan Nembhard'ın içinde bulunduğu sürece benzetiliyor.Mevcut sözleşmesi gereği Pat Spencer, iki yönlü kontratlı tüm oyuncular gibi normal sezonda en fazla 50 maçta forma giyebiliyor. Spencer şu ana kadar Warriors kadrosunda oynanan tüm maçlarda takımın parçası oldu. Sahaya çıktığı ya da aktif kadroda yer aldığı toplam maç sayısı 27. Buna, süre almadığı sekiz maç da dahil.Bu tablo, Spencer'ın mevcut sözleşme sınırı kapsamında 23 maçlık hakkı kaldığı anlamına geliyor. Mevcut tempoyla devam etmesi halinde, Spencer'ın ocak ayı sonunda 50 maç sınırına ulaşması bekleniyor. Bu detay, özellikle 5 Şubat'taki takas son tarihi yaklaşırken Warriors için kritik önem taşıyor.