Konya'da amatör ligde kavga: 5 yaralı

Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde çıkan kavga tatsız görüntülere sahne oldu. Ladikspor ve Akkisespor arasındaki maçta çıkan arbedede 5 kişi yaralandı

calendar 15 Aralık 2025 12:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Konya'da amatör ligde kavga: 5 yaralı
Konya'da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ladikspor ve Akkisespor arasında oynanan maçta yaşanan gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine 4'ü futbolcu, 1'i kaleci antrenörü olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Ladikspor ve Akkisesspor, Ladik'deki statta hazırlık maçı için sahaya çıktı. Maçın ikinci yarısı oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında, iddiaya göre hiçbir önlemin alınmadığı sahaya, tribünden inenler, sporculara saldırdı. O anlar da cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Çıkan kavgada Akkisespor'dan 4'ü futbolcu, 1'i kaleci antrenörü olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduktan sonra saldırganlar hakkında jandarma karakoluna gidip şikayetçi oldu.

