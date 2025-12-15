Konya'da amatör ligde kavga: 5 yaralı

Konya'da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ladikspor ve Akkisespor arasında oynanan maçta yaşanan gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine 4'ü futbolcu, 1'i kaleci antrenörü olmak üzere 5 kişi yaralandı.



Ladikspor ve Akkisesspor, Ladik'deki statta hazırlık maçı için sahaya çıktı. Maçın ikinci yarısı oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında, iddiaya göre hiçbir önlemin alınmadığı sahaya, tribünden inenler, sporculara saldırdı. O anlar da cep telefonu kamerasına kaydedildi.



Çıkan kavgada Akkisespor'dan 4'ü futbolcu, 1'i kaleci antrenörü olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduktan sonra saldırganlar hakkında jandarma karakoluna gidip şikayetçi oldu.



