15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Thunder, Rockets ve Spurs'ten, Giannis için hamle beklenmiyor

calendar 15 Aralık 2025 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA muhabiri Marc Stein'in The Stein Line üzerinden aktardığı bilgilere göre, Milwaukee Bucks, yıldız forveti Giannis Antetokounmpo'yu, oyuncunun bizzat takas talebinde bulunmaması durumunda piyasaya çıkarmayı planlamıyor.

Antetokounmpo'nun Bucks'tan ayrılmak istemesi halinde ise, Batı Konferansı'nın üç önemli takımının bu sürece dahil olması beklenmiyor. Oklahoma City Thunder, Houston Rockets ve San Antonio Spurs, olası bir Giannis takası gündeme gelse dahi görüşmelere girmemeye sıcak bakmıyor.

Her üç kulübün de Antetokounmpo gibi bir süperstarı takasla kadrosuna katabilecek varlık ve draft haklarına sahip olduğu bilinse de, lig kaynakları bu takımların mevcut kadro yapılanmalarından ve bulundukları konumdan memnun olduklarını belirtiyor. Bu nedenle Thunder, Rockets ve Spurs'ün, Bucks yıldızı için agresif bir hamle yapması şu aşamada düşük bir ihtimal olarak görülüyor.


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
