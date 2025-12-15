NBA muhabiri Marc Stein'in The Stein Line üzerinden aktardığı bilgilere göre, Milwaukee Bucks, yıldız forveti Giannis Antetokounmpo'yu, oyuncunun bizzat takas talebinde bulunmaması durumunda piyasaya çıkarmayı planlamıyor.Antetokounmpo'nun Bucks'tan ayrılmak istemesi halinde ise, Batı Konferansı'nın üç önemli takımının bu sürece dahil olması beklenmiyor. Oklahoma City Thunder, Houston Rockets ve San Antonio Spurs, olası bir Giannis takası gündeme gelse dahi görüşmelere girmemeye sıcak bakmıyor.Her üç kulübün de Antetokounmpo gibi bir süperstarı takasla kadrosuna katabilecek varlık ve draft haklarına sahip olduğu bilinse de, lig kaynakları bu takımların mevcut kadro yapılanmalarından ve bulundukları konumdan memnun olduklarını belirtiyor. Bu nedenle Thunder, Rockets ve Spurs'ün, Bucks yıldızı için agresif bir hamle yapması şu aşamada düşük bir ihtimal olarak görülüyor.