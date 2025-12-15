15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
4-0
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
3-0
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
0-028'
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Sakaryaspor'un hasreti bitti!

1. Lig'de Sakaryaspor, sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Sakaryaspor, ligde beş hafta sonra kazandı.

1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Burak Çoban, 71. dakikada Lukasz Zwolinski ve 75. dakikada Josip Vukovic kaydetti.

Ligde hasretini bitiren ve beş hafta sonra kazanan Sakaryaspor, 22 puana yükseldi. Hatayspor, 5 puanda kaldı.

Sakaryaspor, ligin bir sonraki haftasında Çorum FK deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Serik Spor'u ağırlayacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
