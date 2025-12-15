Fenerbahçe'den iki maçta sekiz gol!

Fenerbahçe, son iki maçında aynı skorlarla galibiyet aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı deplasmanda 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligde ise sahasında Konyaspor'u 4-0 yendi.
Fenerbahçe'de sekiz golle kazanılan iki maçta yıldızlaşan isim Anderson Talisca oldu. Brezilyalı yıldız, son iki maçta beş gol attı.
