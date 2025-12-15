15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
4-0
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
3-0
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
0-028'
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Fenerbahçe'den iki maçta sekiz gol!

Fenerbahçe, Brann ve Konyaspor maçlarını 4-0'lık skorlarla kazandı.

calendar 15 Aralık 2025 21:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den iki maçta sekiz gol!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, son iki maçında aynı skorlarla galibiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı deplasmanda 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligde ise sahasında Konyaspor'u 4-0 yendi.

Fenerbahçe'de sekiz golle kazanılan iki maçta yıldızlaşan isim Anderson Talisca oldu. Brezilyalı yıldız, son iki maçta beş gol attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.