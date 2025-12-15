Bayern Münih'ten Upamecano için transfer yanıtı!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dayot Upamecano'nun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



27 yaşındaki Fransız savunmacının kontratı sezon sonunda sona erecek ve yeni bir anlaşma sağlanamaması halinde serbest kalma ihtimali bulunuyor. Son dönemde çıkan "teklifi reddetti, kulübe rest çekti" iddialarına ise Eberl net bir yanıt verdi.



"BEN BU İŞİ ÇÖZMEK İSTİYORUM"

"Ortada bir tehdit ya da ultimatom yok, bunların hepsi saçmalık" diyen Eberl, görüşmelerin olumlu ilerlediğini vurguladı:Bayern cephesinin anlaşma konusunda umutlu olduğunu belirten Eberl,ifadeleriyle sözlerini noktaladı.