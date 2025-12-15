15 Aralık
Bayern Münih'ten Upamecano için transfer yanıtı!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Dayot Upamecano ile sözleşme görüşmelerinin olumlu ilerlediğini ve yıl sonuna kadar anlaşmaya varmak istediklerini söyledi.

calendar 15 Aralık 2025 18:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dayot Upamecano'nun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki Fransız savunmacının kontratı sezon sonunda sona erecek ve yeni bir anlaşma sağlanamaması halinde serbest kalma ihtimali bulunuyor. Son dönemde çıkan "teklifi reddetti, kulübe rest çekti" iddialarına ise Eberl net bir yanıt verdi.

"BEN BU İŞİ ÇÖZMEK İSTİYORUM"



"Ortada bir tehdit ya da ultimatom yok, bunların hepsi saçmalık" diyen Eberl, görüşmelerin olumlu ilerlediğini vurguladı:

"Upamecano ile çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. İğne deliği daralıyor ve onun bu delikten geçmesi gerekiyor. Ben de bu işi dolanmadan, doğrudan çözmek istiyorum."

"YIL SONUNA KADAR ANLAŞMAK HARİKA OLUR"

Bayern cephesinin anlaşma konusunda umutlu olduğunu belirten Eberl, "Yıl sonuna kadar anlaşmak harika olur ama bunu garanti edemem. Genel olarak oldukça iyimserim. Son haftalarda ve aylarda birkaç oyuncumuzla sözleşme uzattık. Upamecano ile de yeni bir anlaşma yapmak istiyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
