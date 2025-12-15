Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, ikinci kez Avrupa rekoru peşinde

Ortaokul döneminde spor hayatına güreşle başlayan ve daha sonra beden öğretmeninin tavsiyesi üzerine halterle tanışan milli sporcu, yaklaşık 10 yıllık kariyerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmayı başardı.Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kasım ayında düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 71 kiloda 2 altın madalyayla şampiyonluğa ulaşan Yusuf Fehmi Genç, 2026'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yeni sıkleti 75 kiloda mücadele verecek.Hazırlıklarını memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde sürdüren Genç, 2025'in kendisi için güzel geçtiğini, katıldığı şampiyonalardan çoğu altın olmak üzere 9 madalya kazandığını söyledi.Dünyanın farklı ülkelerinde İstiklal Marşı'nı okutma gururunu yaşadığını belirten Genç,dedi.Genç, daha sonra dünya şampiyonasına katıldığını hatırlatarak,diye konuştu.Son olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkesini temsil ettiğini aktaran Yusuf Fehmi Genç, silkmede 190 ve toplamda 336 kiloyla 2 altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştığını anımsattı.Genç, 2025'te 6'sı altın 9 madalya kazandığını dile getirerek, aynı başarıyı sürdürmek istediğini vurguladı.Gürcistan'da 2026'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:Genç, 2026'nın kendisi için önemli bir yıl olacağına değinerek, "dedi.Halterin zorlu bir spor branşı olduğuna işaret eden Genç, şunları kaydetti:Asıl hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğuna vurgulayan Genç,diye konuştu.Yusuf Fehmi Genç, halterde başarılı olmasına katkı sunan başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.