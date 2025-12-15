NBA kulislerinde, Atlanta Hawks'ın, genç yıldızı Jalen Johnson'ı takas görüşmelerinde kesinlikle dokunulmaz olarak gördüğü yaygın şekilde konuşuluyor.Tecrübeli NBA muhabiri Marc Stein'e göre, Hawks yönetimi, forvet Jalen Johnson'ın herhangi bir takas paketine dahil edilmemesi konusunda net bir tutum sergiliyor.Stein, bu konudaki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Buradaki genel kanaat, Hawks cephesinden bakıldığında Johnson'ın kesinlikle dokunulmaz olduğu yönünde."Geçtiğimiz sezon omuz ameliyatı geçirmesi nedeniyle yalnızca 33 maçta forma giyebilen Johnson, 2025-26 sezonunda Atlanta adına son derece etkileyici bir geri dönüş yaptı.Genç uzun, bu sezon gösterdiği performansla All-Star adayları arasında gösteriliyor ve aynı zamanda En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu (Most Improved Player) ödülü için de erken favorilerden biri olarak öne çıkıyor. Johnson, maç başına 23.2 sayı, 10.5 ribaund ve 8.0 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.Takımın lideri Trae Young'ın, sağ dizindeki MCL burkulması nedeniyle uzun süreli yokluğuna rağmen, Johnson'ın öncülüğünde Hawks 15-12'lik iyi bir derece yakalamış durumda.Bu tablo göz önüne alındığında, Atlanta'nın 23 yaşındaki bu çekirdek parçayı takas görüşmelerinin dışında tutması lig çevrelerinde son derece mantıklı bir karar olarak değerlendiriliyor.