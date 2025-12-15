15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Yabusele: "Knicks'teki sınırlı rolüm çok zor"

New York Knicks'in uzun oyuncusu Guerschon Yabusele, ülkesinin medya kuruluşlarından Ouest France'a verdiği röportajda, Knicks'teki ilk sezonunda yaşadığı sınırlı rolün kendisi için ne kadar zorlayıcı olduğunu anlattı.

Yabusele, durumla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Size yalan söylemeyeceğim, bu gerçekten çok zor. Ben her şeyden önce rekabetçi biriyim. Buraya gelirken kendimi böyle bir durumda hayal etmemiştim."


Fransız uzun, Knicks başantrenörü Mike Brown liderliğindeki teknik ekiple olan iletişimini de "karmaşık" olarak tanımladı. Brown daha önce yaptığı açıklamalarda, Yabusele'nin yeni takımına alışma sürecinde sabırlı olacaklarını belirtmişti.

Buna rağmen Yabusele, mental olarak hazır kalmaya çalıştığını ve rolü ne olursa olsun katkı vermeye odaklandığını vurguladı.

"Ne zaman adım çağrılırsa hazır olmaya çalışıyorum," diyen Yabusele, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sahada ne kadar süre aldığım fark etmeksizin, oyuna olan etkimi kontrol etmeye çalışıyorum."

1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
