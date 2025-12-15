New York Knicks'in uzun oyuncusu Guerschon Yabusele, ülkesinin medya kuruluşlarından Ouest France'a verdiği röportajda, Knicks'teki ilk sezonunda yaşadığı sınırlı rolün kendisi için ne kadar zorlayıcı olduğunu anlattı.
Yabusele, durumla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Size yalan söylemeyeceğim, bu gerçekten çok zor. Ben her şeyden önce rekabetçi biriyim. Buraya gelirken kendimi böyle bir durumda hayal etmemiştim."
Fransız uzun, Knicks başantrenörü Mike Brown liderliğindeki teknik ekiple olan iletişimini de "karmaşık" olarak tanımladı. Brown daha önce yaptığı açıklamalarda, Yabusele'nin yeni takımına alışma sürecinde sabırlı olacaklarını belirtmişti.
Buna rağmen Yabusele, mental olarak hazır kalmaya çalıştığını ve rolü ne olursa olsun katkı vermeye odaklandığını vurguladı.
"Ne zaman adım çağrılırsa hazır olmaya çalışıyorum," diyen Yabusele, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sahada ne kadar süre aldığım fark etmeksizin, oyuna olan etkimi kontrol etmeye çalışıyorum."
