Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada boyun eğmiyor

Trabzonspor, Trabzon'daki son tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadıktan sonra 219 gündür sahasında mağlubiyet görmedi.

calendar 15 Aralık 2025 15:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada 219 gündür kaybetmiyor.
 
Bordo-mavili ekip, teknik direktör Fatih Tekke ile 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere evinde oynadığı toplam 17 resmi mücadelede sadece 1 mağlubiyet yaşadı.
 
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.
 
 
- Tekke yönetiminde ligdeki iç saha maçları
 
Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 14 lig karşılaşmasına çıktı.
 
Bordo-mavili ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.
 
 
- 219 günlük yenilmezlik serisi
 
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.
 
Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
 
Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 219 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.
 
Karadeniz ekibi, söz konusu mağlubiyetin ardından 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere sahasındaki 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
 
 
- Kupada 3 galibiyet
 
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.
 
Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı.
 
Trabzonspor, bu sezon da İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kalma hakkı elde ederken kupada sahasındaki 3 maçı da kazanmayı başardı.
 
 
- İç ve dış saha müsabakalarında yenilmezlik serisi de 11 maça taşındı
 
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de iç ve dış saha maçlarında oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.
 
Bu sezon ligdeki tek yenilgisini 5. haftada Fenerbahçe deplasmanında 1-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlikle rakiplerine boyun eğmedi.
