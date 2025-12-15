15 Aralık
Erzurum'da Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları sona erdi

Erzurum'da, 9 üniversiteden 222 sporcunun katılımıyla düzenlenen Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları, Erzurum'daki 3000'lik Buz Hokeyi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

2025-2026 sezonu Ünilig Türkiye Buz Hokeyi müsabakalarına, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Erkek takımlarının final müsabakalarında Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 5-4 yenerek şampiyon oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi ise İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 11-1, yenerek organizasyonu üçüncü tamamladı.


Kadın takımlarının final müsabakalarında da Atatürk Üniversitesi, Koç Üniversitesi'ni 5-0 yenerek şampiyonluğa uzandı. Erzurum Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 8-1, yenerek üçüncü oldu.

Müsabakalar, ödül törenin ardından sona erdi.

TÜSF Buz Hokeyi Teknik Kurulu Üyesi Yunus Emre Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, final maçlarının başa baş geçtiğini ve organizasyonun ödül törenin ardından sona erdiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığını anlatan Karaca, "Organizasyona 9 erkek, 8 kadın takım katıldı. 9 üniversitenin katılımıyla 222 sporcu burada mücadele verdi. Mücadele sonucunda Atatürk Üniversitesi hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Kadınlarda Koç Üniversitesi ikinci olurken, Erzurum Teknik Üniversitesi üçüncü ve İstanbul Üniversitesi dördüncü oldu. Erkeklerde ise İstanbul Üniversitesi ikinci olurken, Erzurum Teknik Üniversitesi üçüncü ve İstanbul Üniversitesi dördüncü oldu." ifadelerini kullandı.

