16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Mbappe-PSG davasında karar çıktı: 61 milyon Euro

Fransa İş Mahkemesi, Kylian Mbappe ile eski kulübü PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığında PSG'yi 61 milyon Euro ödemeye hükmetti.

16 Aralık 2025 16:33
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünün eski futbolcusu Kylian Mbappe'ye 61 milyon avro tazminat ödemesini kararlaştırdı.
 
Fransa basınında yer alan haberlere göre 2024'te Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Mbappe ile PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığına ilişkin dava, Paris İş Mahkemesinde görüldü.
 
Mahkeme, dava sonucunda PSG'nin, Fransız futbolcuya ödenmeyen maaş ve primler karşılığında 61 milyon avro ödeme yapması gerektiğine hükmetti.
 
Mbappe, haksız fesih ve imza primleri başta olmak üzere 10 ayrı kalemde eski kulübünden 263 milyon avro tazminat talep etmişti.
 
PSG ise sözleşme uzatmama kararını gizlemek ve kulübü olası bir bonservis gelirinden mahrum bırakmakla suçladığı Mbappe'ye karşı 440 milyon avroluk tazminat talebiyle karşılık vermişti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
