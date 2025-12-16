16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Beşiktaş'a transfer tesellisi: Vaclav Cerny

Sezon başında Wolfsburg'tan transfer edilen Çek yıldız Vaclav Cerny, performansıyla göz kamaştırıyor.

calendar 16 Aralık 2025 12:06
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a transfer tesellisi: Vaclav Cerny
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yaz dönemindeki takviyeler nedeniyle eleştirilere hedef olan Beşiktaş yönetimi, Vaclav Cerny'nin her geçen hafta ivmelenen performansı güldürdü.

Trabzonspor deplasmanında Beşiktaş formasıyla ilk dublesini yapan Çekyalı yıldız, ofansa katkı vermeye devam etti.

6 gol pası veren 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Gaziantep FK'da forma giyen Drissa Camara'nın (7) ardından asist krallığında ikinci sırada yer alıyor.

3 kez de ağları sallayan Vaclav Cerny, toplam 9 gole direkt etki ederek siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.