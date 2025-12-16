Yaz dönemindeki takviyeler nedeniyle eleştirilere hedef olan Beşiktaş yönetimi, Vaclav Cerny'nin her geçen hafta ivmelenen performansı güldürdü.
Trabzonspor deplasmanında Beşiktaş formasıyla ilk dublesini yapan Çekyalı yıldız, ofansa katkı vermeye devam etti.
6 gol pası veren 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Gaziantep FK'da forma giyen Drissa Camara'nın (7) ardından asist krallığında ikinci sırada yer alıyor.
3 kez de ağları sallayan Vaclav Cerny, toplam 9 gole direkt etki ederek siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu.
