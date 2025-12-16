16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Galatasaray'dan yerli hamle: Taha Şahin

Ara transfer döneminde yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor'un sağ beki Taha Şahin için harekete geçtiği öğrenildi.

Haber: Takvim
Ara transfer döneminde takımdaki yerli sayısını artırmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
 
Sağ bek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Rizespor'un sağ beki Taha Şahin'i gündemine aldığı öğrenildi.
 
Cimbom'un oyuncu ve kulübüyle transfer görüşmelerine başladığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Rize formasıyla 16 maçta 1 gol kaydeden 25 yaşındaki Taha'nın kontratı 2028 yılında sona erecek.
 
TAHA ŞAHİN KİMDİR?
 
Taha Şahin, 22 Ekim 2000 tarihinde dünyaya geldi.
 
Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Şahin, 2013 yılında Kasımpaşa altyapısına transfer olmuş ve sırasıyla Kasımpaşa'nın U19 ile U21 takımlarına yükseldi.
 
2019-2020 futbol sezonunda 3. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. 43 maçta 3 gol atan futbolcu, takımıyla beraber 2 sezon boyunca play-off oynadı.
 
2020-2021 futbol sezonunun devre arası transfer döneminde 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'ya tranfer olan Şahin, yarım sezonluğuna 68 Aksaray Belediyespor'a kiralanmıştı.
 
ÇAYKUR RİZESPOR KARİYERİ
 
2023-24 sezonu öncesi Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaştı. ilk sezonunda 35 kez kadroda yer bulan Şahin, bu maçların 33'ünde İlk onbir sahaya çıktı. ilk sezonunda Süper Lig'de 4 asist katkısı yapan Şahin, 1 kez de Türkiye Kupası maçında forma giydi.
 
2024-24 sezonunda 35 kez Süper Lig maçında forma giyen Şahin, bu maçlarda 9 asist yapmayı başardı. 2 Kez de Türkiye Kupası maçı olmak üzere 37 kez ilk onbirde saha çıktı. 
 
  
  • KL
