15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
4-0
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
3-0
15 Aralık
M. United-Bournemouth
2-1DA
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
0-045'
15 Aralık
Roma-Como
0-047'
15 Aralık
Braga-Santa Clara
1-0
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
0-07'

Mert Müldür, siftah yaptı!

Fenerbahçe'de Konyaspor'a karşı gol kaydeden Mert Müldür, bu sezon ilk golünü attı.

calendar 15 Aralık 2025 23:10
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan tecrübeli sağ bek, bu sezon toplamda ligde 3, Avrupa'da da 5'i ilk 11'de olmak üzere 14 maçta görev alırken, gol bulamamıştı.

Mert, Konyaspor karşısında 30. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, bu sezon ilk golüne imza attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
