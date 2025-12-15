Mert Müldür, siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ilk golünü kaydetti.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan tecrübeli sağ bek, bu sezon toplamda ligde 3, Avrupa'da da 5'i ilk 11'de olmak üzere 14 maçta görev alırken, gol bulamamıştı.
Mert, Konyaspor karşısında 30. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, bu sezon ilk golüne imza attı.
