16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Galatasaray yönetiminin Icardi için bir şartı var

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi için yönetim, 10 milyon Euro'luk maaşında indirime gidip 5 milyon Euro bandında yeni sözleşmeyi kabul etmesini bekliyor.

16 Aralık 2025 10:39
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray yönetiminin Icardi için bir şartı var
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği, gündemin bir numaralı maddesi haline geldi.
 
Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, sezon sonu mukavele süresi bitecek olan Icardi'yi 1 yıl daha takımda tutmanın hazırlığı içinde.
 
Ancak yönetimin bir şartı var. Icardi'den 10 milyon Euro'luk maaşında ciddi bir indirim yapması istenip, 1 yıllık yeni sözleşme önerilecek.
 
Tangocu eğer 5 milyon Euro bandında yeni maaşı kabul ederse imzaların atılması bekleniyor.
 
AZ SÜREDE ÇOK İŞ
 
Icardi geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir mesajla veda sinyalleri vermişti.
 
Arjantinli yıldız, "Burada olduğum anların tadını çıkarın" ifadesini kullanmıştı. İtalyan basınında Icardi'nin Milan ile görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor.
 
Antalyaspor deplasmanında oyuna sonradan girip, yine klas bir gole imza atan usta forvet, bu sezon az süre alsa da toplamda 8 kez ağları havalandırdı. Mauro Icardi, kadroda olduğu 21 maçın sadece 6'sında sahaya ilk 11'de çıktı. 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.