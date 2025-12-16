Manisa FK'de 3 fesih birden

Trendyol 1'inci Lig'de üst üste iki maçını kazanıp düşme potasından kurtulan Manisa Futbol Kulübü'nde 3 oyuncunun sözleşmeleri feshedildi.
Manisa FK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturmasında tutuklanan, aynı zamanda bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'dan 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Kadir Kaan Yurdakul'un yanı sıra Bartu Göçmen ve Fırat İnal'ın sözleşmelerini feshederek TFF'ye bildirdi.
Bartu Göçmen ve Fırat İnal da bahis soruşturması kapsamından PFDK tarafından 6 ay men cezasına çarptırılmıştı.
Bahis soruşturmasında PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırılan, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Samet Karabatak'ın ise sözleşmesi devam ediyor.
