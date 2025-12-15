15 Aralık
Amorim'den eleştirilere net yanıt: "Yeterince iyi değilim, bu bir gerçek"

Ruben Amorim, eski futbolculardan gelen eleştirileri doğal karşıladığını belirterek, "Sorun galibiyetler; Manchester United şu anda olması gereken yerde değil ve bunun sorumluluğu da bana ait." dedi.

15 Aralık 2025 17:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Amorim'den eleştirilere net yanıt: 'Yeterince iyi değilim, bu bir gerçek'
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, kulübün eski futbolcularından gelen eleştiriler hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Daha önce Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, Amorim'i eleştirerek Portekizli teknik adamın kulübün DNA'sını anlamadığını savunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Manchester United risk almak ve seyir zevki demektir. Biz her zaman hücum oynadık." 



"ELEŞTİRİLERİ DOĞAL KARŞILIYORUM"

Bu eleştirilere anlayışla yaklaştığını belirten Amorim,"Bence bu çok normal. Manchester United teknik direktörü olarak yeterince başarılı olmadığımız bir gerçek. Özellikle bu sezon daha fazla puan toplamamız gerekiyordu. Bu nedenle eleştirileri doğal karşılıyorum." dedi.

"MANCHESTER UNITED'I KENDİ OYNADIKLARI DÖNEM GİBİ HATIRLIYORLAR"

Eski futbolcuların kulübü kendi dönemlerindeki standartlarla değerlendirdiğini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Bazen tüm bilgilere sahip olmuyorlar. Manchester United'ı, kendi oynadıkları dönemdeki gibi her zaman kazanan bir kulüp olarak hatırlıyorlar. Bu yüzden kulübü şu anki durumda görmek onlar için zor." ifadelerini kullandı.

"SORUN BENİM İYİ İŞ ÇIKARAMAMAM"

Asıl meselenin galibiyet eksikliği olduğunu kabul eden Amorim,"Sorun galibiyetler. Sorun, benim bir teknik direktör olarak yeterince iyi iş çıkaramamam. Bu da bir gerçek ve bunu kabul ediyorum." dedi.

"MANCHESTER UNITED, ŞU ANDA OLMASI GEREKEN YERDE DEĞİL"

Sözlerini net bir ifadeyle tamamlayan Amorim, "Eğer kazanıyorsanız sorun yoktur. Manchester United şu anda olması gereken yerde değil. Eleştirilerin temel sebebi de bu." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

