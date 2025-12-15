Amorim'den eleştirilere net yanıt: 'Yeterince iyi değilim, bu bir gerçek'

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, kulübün eski futbolcularından gelen eleştiriler hakkında samimi açıklamalarda bulundu.



Daha önce Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, Amorim'i eleştirerek Portekizli teknik adamın kulübün DNA'sını anlamadığını savunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:



"Manchester United risk almak ve seyir zevki demektir. Biz her zaman hücum oynadık."

Bu eleştirilere anlayışla yaklaştığını belirten Amorim,dedi.Eski futbolcuların kulübü kendi dönemlerindeki standartlarla değerlendirdiğini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı,ifadelerini kullandı.Asıl meselenin galibiyet eksikliği olduğunu kabul eden Amorim,dedi.Sözlerini net bir ifadeyle tamamlayan Amorimifadeleriyle sözlerini noktaladı.