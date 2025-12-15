Altay evinde 3'te 3 peşinde

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 2 maçında Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D) mağlup ederek çıkışa geçen ve düşme hattından kurtulan Altay, 16 Aralık Salı günü evinde ligin dibine demir atan Nazilli Spor karşısına 3'te 3 yapma hedefiyle çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak 14'üncü hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak.Ligde İzmir temsilcisi 12 puanla 11'inci sırada yer alırken, Nazilli ekibi 4 puanla 16'ncı basamaktan kurtulamadı. Altay'da bahis soruşturmasında ceza alan 10 futbolcu kadroda yer almayacak. Nazilli Spor'da ise aynı nedenle 20 oyuncu men cezası almıştı. Altay galibiyet serisini sürdürmek, Nazilli Spor ise ilk 3 puanını almak için mücadele verecek.Nazilli Spor'da son 2 maçta görev yapan teknik direktör Özkan Kılıç, bahis soruşturması sonrası takımın büyük bölümünün dağılması nedeniyle görevi bıraktı. Kulüp Başkanı Şahin Kaya'nın futbolda bahis soruşturması kapsamında şike iddiasıyla tutuklanmasının ardından kulübün küme düşürülme cezası alması gündeme gelmiş, ligden çekilme iddiaları gündeme gelse de takım geçen cuma oynanan Afyonspor maçında sahaya çıkmıştı.Görevinden ayrıldığını belirten dile getiren Nazilli Spor Teknik Direktörü Kılıç,dedi.Teknik patron Özkan Kılıç şöyle devam etti: