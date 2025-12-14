14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-090'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0DA
14 Aralık
Lens-Nice
1-0DA
14 Aralık
Auxerre-Lille
0-145'
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
0-00'
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
0-030'
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
1-031'
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1DA
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Tottenham, Forest deplasmanında kayboldu!

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Nottingham Forest, konuk ettiği Tottenham'ı 3-0 mağlup etti.

calendar 14 Aralık 2025 18:54 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 19:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Nottingham Forest, Tottenham'ı konuk etti. 

The City Gorund'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı. 

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 28 ile 50. dakikalarda Callum Hudson-Odoi ve 79. dakikalarda Ibrahim Sangare kaydetti. 

Geçen hafta 5 maçlık galibiyet hasretini bitirerek Brentford'u 2-0 yenen Tottenham, bu sonuçla birlikte 22 puanda kaldı ve 11. sırada konumlandı. 

Ligde 5. galibiyetini alan Nottingham Forest ise 18 puana yükseldi ve 16. sıraya yerleşti. 

Premier Lig'in 17. haftasında Nottingham Forest, deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Liverpool'u konuk edecek.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
