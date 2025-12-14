İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Nottingham Forest, Tottenham'ı konuk etti.



The City Gorund'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.



Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 28 ile 50. dakikalarda Callum Hudson-Odoi ve 79. dakikalarda Ibrahim Sangare kaydetti.



Geçen hafta 5 maçlık galibiyet hasretini bitirerek Brentford'u 2-0 yenen Tottenham, bu sonuçla birlikte 22 puanda kaldı ve 11. sırada konumlandı.



Ligde 5. galibiyetini alan Nottingham Forest ise 18 puana yükseldi ve 16. sıraya yerleşti.



Premier Lig'in 17. haftasında Nottingham Forest, deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Liverpool'u konuk edecek.