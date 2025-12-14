Trabzonspor'da kırmızı kart beklentisi!

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada Orkun Kökçü'nün gördüğü kartla ilgili hakem Ali Şansalan'a itirazda bulundu.



Mücadelenin 6. dakikasında Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı faul sonrası karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, Orkun'a sarı kart gösterdi. Bordo-mavili cephe, pozisyonun kırmızı kart gerektirdiği görüşünü savundu.



Söz konusu pozisyonun ardından hakem Ali Şansalan ile VAR hakemi Alper Çetin'in herhangi bir inceleme yapmadı.







