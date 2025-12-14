14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-087'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-044'
14 Aralık
Lens-Nice
1-044'
14 Aralık
Auxerre-Lille
0-144'
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
0-028'
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
1-029'
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1DA
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Aston Villa'dan tarihi seri, rekor performans

Aston Villa, 2 kez geriye düştüğü maçta West Ham United'ı 3-2 mağlup etti ve ligde şampiyonluk yarışına dahil oldu.

14 Aralık 2025 19:02
Aston Villa'dan tarihi seri, rekor performans
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında West Ham United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa 3-2'lik skorla kazandı.

West Ham, 1. dakikada Mateus Fernandes'in golüyle öne geçti. Aston Villa, 9. dakikada Mavropanos'un kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Jarrod Bowen, 24. dakikada West Ham'ı bir kez daha öne geçirdi.

Aston Villa, 50 ve 79. dakikalarda Morgan Rogers'ın golleriyle geri dönüp kazandı.


ASTON VILLA'NIN TARİHİ YÜKSELİŞİ

West Ham'a karşı oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen ve 4. galibiyetini elde eden Aston Villa, Premier Lig'de de son 11 maçının 10'undan sahadan galip ayrıldı. Sezona kötü başlayan ancak müthiş bir ivme yakalayan Villa, 33 puanla ligde 3. sıraya yükseldi ve lider Arsenal ile aradaki puan farkını 3'e indirdi.

Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan West Ham ise 13 puanla küme düşme hattınde yer aldı.

GELECEK HAFTA MANCHESTERLILAR İLE KARŞILAŞACAKLAR

Aston Villa, gelecek hafta Manchester United'ı ağırlayacak. West Ham ise Manchester City deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
