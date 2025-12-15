14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-1
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
1-289'
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-4
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
1-090'

Kenan Yıldız asist yaptı, Juventus kazandı

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti. Juventus'un golünde asisti, milli futbolcumuz Kenan Yıldız yaptı.

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Juventus, deplasmanda Bologna ile karşılaştı. 
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

KENAN YILDIZ'DAN ASİST

Juventus'a galibiyeti getiren golü, 64. dakikada Juan Cabal attı. Golün asistini ise mücadelede 90 dakika forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız yaptı.

BOLOGNA 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 69. dakikasında Bologna'da Torbjon Heggem,  rakibine müdahalesi sonrası bariz gol şansını engelleme gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Juventus, 5. sıraya yerleşti. 25 puanda kalan Bologna ise 6. sırada konumlandı. 

Serie A'nın 16. haftasında Juventus, Roma'yı konuk edecek. Bologna ise Sassuolo'yu ağırlayacak.

 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
