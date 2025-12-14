Fatih Tekke: 'Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölürler.'

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Bordo-Mavililer, Fatih Tekke'nin "Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölürler." sözlerinin yer aldığı videoyu "KENETLEN" notuyla paylaştı.
Bu paylaşım, Trabzonspor camiasından büyük ilgi gördü.
Trabzonspor'un Fatih Tekke paylaşımı: "Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölürler." https://t.co/cV5HQEte8H
