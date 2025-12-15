14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-1
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
1-289'
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-4
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
1-090'

Thomas Reis'ten Eyüp Aydın'a gelen tepki için yanıt!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Rams Başakşehir maçı sonrası konuştu.

Thomas Reis'ten Eyüp Aydın'a gelen tepki için yanıt!
Trendyol Süper Ligi'n 16. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı Başakşehir 2 gol attı." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda gol fırsatının olmadığı bir maç oynadıklarını söyledi.

RAMS Başakşehir'in Samsunspor'dan biraz daha fazla topa sahip olduğunu anlatan Reis, "İkinci yarıya ise biz biraz daha iyi başladık diyebilirim. İlerleyen dakikalarda birçok oyuncunun yorgun olduğunu gözlemledik. Net fırsatlar vermemekle birlikte bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı Başakşehir iki gol attı. Sonuç sebebiyle üzgün olduğumuzu belirtmem gerekiyor ama yola devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.



EYÜP AYDIN'A TEPKİ İÇİN YANIT

Oyunculara tepki gösterilmesine değinen Reis, şöyle devam etti:

"Bu konuyla alakalı biraz sakin kalmam gerekiyor. Çünkü gösterilen tepkileri anlamakta zorlanıyorum. Taraftarlarımız bugün galip gelmek istiyorlar ve galip gelemediğimiz için de bugün üzgün olduklarını ve maçı kaybettiğimiz için de hayal kırıklığı yaşadıklarının da farkındayım. Burayı anlayabiliyorum ama maçta olanları ve tepkileri anlamakta açıkçası zorlanıyorum çünkü hiçbir oyuncu hatayı bilerek yapmaz, hata yapmak istemez. Ama gördüğünüz gibi bazı oyuncularımızı ıslıkladılar ve tepki gösterdiler. Ben bu tepkilerin takıma fayda sağlamadığı düşüncesindeyim. Keşke bana tepki göstermiş olsalardı ki bu konuda bana tepki gösterseler bununla alakalı herhangi bir problem de yapmazdım açıkçası. Sonuç olarak takımdan sorumlu olan benim." 

Reis, kaleci Okan Kocuk'un 3 hafta öncesine kadar milli takımda oynaması gerektiğini taraftarların düşündüğünü işaret ederek, "Bugün ise onu ıslıkladılar ve çok çabuk bir şekilde her şey değişmiş oldu açıkçası bugün göstermiş oldukları tepkiyle. Tepkileri çok çabuk bir şekilde değişmiş oldu. Eyüp Aydın ise çok genç bir oyuncu ıslıklandığı için soyunma odasında şu an sessiz oturuyor. Ben ilk defa taraftarımızla alakalı bir şikayette bulunmak istiyorum bugün. Göstermiş oldukları o tepkiyi anlamakta zorlanıyorum. Keşke o tepkilerini bana göstermiş olsalardı. Oyuncularımı korumam gerekiyor. Taraftarlarımız bence çok şeyi unuttu. Geçen sene de göstermiş olduğumuz performansı belki taraftarımız unuttu. Bu takımın büyük bir çoğunluğu geçen sene de buradaydı ve bu takım 3. sırada tamamladı." şeklinde konuştu.

Geçen sene oynadıkları 16 maçta topladıkları puanın sadece 3 puan gerisinde olduklarını vurgulayan Reis, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de 25 ve Konferans Ligi'nde ise 10 puandayız. Bu açıkçası başarı için yeterli değil mi diye sormak istiyorum. Evet farkındayız. Oynamış olduğumuz son 3 karşılaşmayı kaybettik. Ama geçen sene veya önceki senelerde hem ligde hem Avrupa'da oynayan takımların göstermiş olduğu performansa ve almış oldukları puanlara bakacak olursanız belki bizden daha fazla puan toplamamışlardır. Bu kadar sakat oyuncumuzun olacağını beklemiyorduk. Gördüğünüz gibi birçok oyuncuyu aynı şekilde birçok karşılaşmada oynatmaya çalışıyoruz ve onların yorgun olması ve bazen de konsantrasyon eksikliği yaşamaları da normal. Maç bittikten sonra oyuncularımıza kenetlenmemiz gerektiğini söyledim. Bu sebepten dolayı da bizim birbirimizi korumamız ve birbirimize kenetlenmemiz lazım. Gördüğünüz gibi ne yazık ki dışarıda ıslıklamalar, tepkiler oldu. Keşke beni ıslıklamış olsalardı. Çünkü ben hocayım. Yeteri kadar tecrübem var ve güçlüyüm. Bu tepkileri belki kaldırabilirim. Ama bu tepkiler sahada olan oyunculara hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Öz güvenlerini kaybetmelerine sebep oluyor."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
