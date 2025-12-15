Thomas Reis'ten Eyüp Aydın'a gelen tepki için yanıt!

Trendyol Süper Ligi'n 16. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı Başakşehir 2 gol attı." dedi.



Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda gol fırsatının olmadığı bir maç oynadıklarını söyledi.



RAMS Başakşehir'in Samsunspor'dan biraz daha fazla topa sahip olduğunu anlatan Reis, "İkinci yarıya ise biz biraz daha iyi başladık diyebilirim. İlerleyen dakikalarda birçok oyuncunun yorgun olduğunu gözlemledik. Net fırsatlar vermemekle birlikte bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı Başakşehir iki gol attı. Sonuç sebebiyle üzgün olduğumuzu belirtmem gerekiyor ama yola devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Oyunculara tepki gösterilmesine değinen Reis, şöyle devam etti:Reis, kaleci Okan Kocuk'un 3 hafta öncesine kadar milli takımda oynaması gerektiğini taraftarların düşündüğünü işaret ederek,şeklinde konuştu.Geçen sene oynadıkları 16 maçta topladıkları puanın sadece 3 puan gerisinde olduklarını vurgulayan Reis, şunları kaydetti: