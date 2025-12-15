14 Aralık
Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.


Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Oğuz, Talisca, Kerem, Duran

 

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut 



FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İKİ İSİM KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Archie Brown, TÜMOSAN Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda ikas Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.

İKİM TAKIM SÜPER LİG'DE 49. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle lig 49. kez karşı karşıya gelecek.

Takımların bugüne dek ligde oynadığı 48 mücadelede Fenerbahçe'nin 36-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 124 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 52 gol gördü.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 21'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin attığı 73 gole Konyaspor 23 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

TAKIMLAR ARASINDA EN GOLLÜ MAÇ

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 48 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

FENERBAHÇE RAKİBİNE SON 5 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 lig maçının 4'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2 ve 2-1'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 16 gol kaydederken 4 gol yedi.

Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

