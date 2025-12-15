Derbilerde 3 puan alan tek takım: Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan derbi maçlar, büyük ölçüde beraberliklerle geçilirken bu karşılaşmalarda galibiyet sevinci yaşayan tek takım Fenerbahçe oldu.
Ligin ilk devresinde oynanan 6 derbide yalnızca sarı-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0, Beşiktaş'ı ise 3-2 mağlup ederek derbilerde kazanan tek ekip konumuna yükseldi.
Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor
Galatasaray 1-1 Beşiktaş
Galatasaray 0-0 Trabzonspor
Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
Trabzonspor 3-3 Beşiktaş