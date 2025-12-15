İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Alaves'e konuk oldu.



Mendizorroza'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1 kazandı.



Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kylian Mbappe ile 76. dakikada Rodrygo kaydetti. Alaves'in tek golünü 68. dakikada Carlos Vicente attı.



Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 78 dakika oyunda kaldı.



Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 39 puan ile 43 puanla lider durumdaki Barcelona'nın hemen arkasında haftayı kapattı. Alaves, 18 puanla 12. sırada konumlandı.



Ligde gelecek hafta Real Madrid, Sevilla'yı konuk edecek. Alaves, Osasuna'ya konuk olacak.