14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-1
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
1-2
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-4
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
1-0

Trabzonspor cephesinden Beşiktaş'a yanıt: "Herkes haddini bilsin"

Trabzonspor–Beşiktaş maçının ardından yaşanan tartışmalar sürerken, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş cephesinden gelen açıklamalara sert ifadelerle karşılık verdi.

Trabzonspor cephesinden Beşiktaş'a yanıt: 'Herkes haddini bilsin'
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Trendyol Süper Lig'de 3-3 sona eren Trabzonspor–Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'ın açıklamalarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Saral, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada,

"Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz!

Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir!

Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır.


Herkes bilsin ki;

Trabzon'da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır.

Açıkça uyarıyoruz;

Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız!

Tekrar ediyoruz!

Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim!"

ifadelerini kullandı.

MURAT KILIÇ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Buradan VAR hakemine sesleniyoruz, güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Biz hakemin sahadaki vereceği her türlü karara saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda rakiplerimize olması gereken, çağrılması gereken pozisyonlarda çağrılmıyor, bizim biraz oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarını çok güzel karar veriyorlar." 

BEŞİKTAŞ'TAN 'TİYATRO' PAYLAŞIMI

Maç sonu çzellikle El Bilal Toure'nin gördüğü kırmızı kart sosyal medyada çok fazla konuşulurken maçın ardından Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın da sahada tiyatro oynandığını ifade ederek Hakem Ali Şansalan'ın yönetiminden memnun olmadığını dile getirmişti.

Beşiktaş da sosyal medya hesabından Sergen yalçın sözlerini paylaşırken imalı bir görselle VAR kararıyla verilen kırmızı kartı eleştirmişti.

İşte o paylaşım:

