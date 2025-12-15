Trabzonspor cephesinden Beşiktaş'a yanıt: 'Herkes haddini bilsin'

Saral, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada,

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Buradan VAR hakemine sesleniyoruz, güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Biz hakemin sahadaki vereceği her türlü karara saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda rakiplerimize olması gereken, çağrılması gereken pozisyonlarda çağrılmıyor, bizim biraz oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarını çok güzel karar veriyorlar."



BEŞİKTAŞ'TAN 'TİYATRO' PAYLAŞIMI