Beşiktaş, Trabzonspor'a 5 maçtır kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.
Beşiktaş, bordo-mavili rakibine karşı üst üste 5. maçında da mağlup olmadı.
Söz konusu son 5 maçta Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 kez karşılaşan tarafların randevusunda siyah-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Beşiktaş, Karadeniz ekibine son olarak 2023-2024 sezonunda 3-0 kaybetmişti.
