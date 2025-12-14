Fatih Tekke, Trabzonspor'da ligde büyüklere yenildi!

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.
Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 27 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, Galatasaray'a evinde 2-0 yenildi.
Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 27 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, Galatasaray'a evinde 2-0 yenildi.