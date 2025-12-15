Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Marsilya, sahasında Monaco'yu konuk etti. Velodrome'da oynanan mücadeleyi Marsilya, 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Marsilya'nın golünü 82. dakikada Mason Greenwood kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Marsilya, 32 puana ulaşarak 3. sırada yer aldı. Ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Monaco ise 23 puanla 9. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Marsilya, Nantes'ı konuk edecek. Monaco, sahasında Lyon'u ağırlayacak.
